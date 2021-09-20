Более 99% бюллетеней выборов в Госдуму обработали в Рязанской области

Более 99% протоколов выборов в Государственную думу обработали в Рязанской области. Соответствующие сведения появились в государственной информационной системе.

На данный момент в Рязанской области обработано 99,4% бюллетеней. Завершился подсчет голосов на 997 участках из 1003.

Согласно промежуточным итогам голосования, лидером в округе №156 является «Единая Россия», набравшая 46,2% голосов. КПРФ получила 21,32% голосов избирателей, «Справедливая Россия — За правду» — 8,61%, ЛДПР — 8,59%, «Новые люди» — 6,04%.

В округе №157 у «Единой России» 49,27% поддержки. Следом идут КПРФ (18,75%), ЛДПР (9,67%), «Справедливая Россия — За правду» (7,81%) и «Новые люди» (5,74%).

Среди одномандатных в лидерах оказались представители «Единой России». Речь идет об Андрее Красове и Дмитрии Хубезове. Краснов набрал 39,32% голосов, Хубезов заручился поддержкой 48,16% избирателей.

Выборы в Государственную думу прошли в России с 17 по 19 сентября. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Россияне могли проголосовать как очно, так и в дистанционном формате. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, онлайн-форма набирает популярность в стране.