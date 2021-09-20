Гидрометцентр пообещал москвичам потепление в четверг

Москвичей ожидает потепление до 13 градусов в четверг. В пятницу воздух может прогреться до 15 градусов выше нуля.

Москва в первой половине недели будет пребывать в холодной части циклона. Направление ветра северо-восточное и восточное со скоростью 13–18 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В четверг в российской столице пройдет небольшой дождь с восточным ветром до семи метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 8–13 градусов. В пятницу осадков не будет, днем пройдет небольшой дождь со слабым ветром.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам дожди и холод. При этом он отметил, что заранее подсчитать количество осадков, которые выпадут, сложно. Из-за холода дождь будет ощущаться как сильный.