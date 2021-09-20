МЭР: россиянам спишут долги на 1,6 миллиарда рублей в рамках внесудебного банкротства

Россиянам спишут более чем 1,6 миллиарда рублей в рамках внесудебного банкротства. Об этом сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.

Замглавы МЭР в беседе с «Известиями» сообщил, что за первый год реализации данной процедуры поступило 12 тысяч обращений. При этом в пяти тысячах из них была инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью она завершилась в отношении 2,5 тысячи граждан.

Торосов отметил, что сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Скоро россияне получат возможность подавать заявку онлайн — через портал госуслуг. Минэкономразвития разработало соответствующий законопроект. Согласно документу, в механизм внесудебного банкротства будет внесен ряд изменений. В частности, предлагается увеличить сумму долга до одного миллиона рублей.