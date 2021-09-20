Гладков набрал 78,95% голосов на выборах в Белгородской области

Временно исполняющий обязанности главы Белгородской области Вячеслав Гладков набрал 78,95 % голосов по результатам обработки 94,54% бюллетеней на выборах губернатора региона.

Соответствующей информацией с РИА Новости поделился представитель областного избирательной комиссии. На пост главы Белгородской области претендуют пять человек. Представитель Российских пенсионеров Владимир Абельмазов, кандидат от ЛДПР Евгений Дремов, Юрий Осетров от партии «Справедливая Россия — За правду» и Кирилл Скачко. Гладко является выдвиженцем от «Единой России».

Скачко расположился на втором месте с 9,91%. Осетров набрал 3,74%. Дремов получил 2,87%. За Абельмазова проголосовали 2,86% избирателей.