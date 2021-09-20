Чукотка стала третьим регионом со 100-процентной обработкой протоколов

Чукотский автономный округ стал третьим регионом, где завершена обработка протоколов. На выборах депутатов Государственной думы лидирует партия «Единая Россия».

Партия победила с 44,86% голосов избирателей, сообщили РИА Новости в правительстве Чукотского АО. На втором месте КПРФ с 15,91%, на третьем — ЛДПР с 15,16%. «Справедливая Россия» собрала 12,26% голосов избирателей.

Голосование на выборах в Государственную думу проходило с 17 по 19 сентября. Одновременно граждане участвовали в региональных и муниципальных выборах. Результаты голосования будут известны не раньше 20 сентября.