Экс-глава Дагестана Васильев занимает лидирующую позицию на выборах в ГД

Экс-глава Дагестана Владимир Васильев занимает лидирующую позицию на выборах в Государственную думу в Заволжском одномандатном округе Тверской области.

В результате обработки 47,78% бюллетеней Васильев набрал 44,59% голосов. Соответствующие данные следуют из сведений информационного табло в областной избирательной комиссии. Бывший глава Дагестана является кандидатом от партии «Единая Россия».

На втором месте расположился представитель КПРФ Артем Гончаров. Он получил 18,94% голосов. За кандидата «Справедливой России — За правду» проголосовали 8,35% избирателей.