Ховалыг заручился поддержкой 88,89% избирателей на выборах главы Тувы

Действующий врио руководителя Республики Тыва Владислав Ховалыг заручился поддержкой 88,89% избирателей на выборах главы региона после обработки 92,51% бюллетеней.

Соответствующие данные передаются на информационном табло избирательной комиссии. На втором месте расположилась представитель КПРФ Чойгана Седен-оол. За нее собственные голоса отдали 3,39% избирателей.

У граждан России была возможность отдать свой голос в течение трех дней, которые длились выборы с 17 по 19 сентября. Такую продолжительность выбрали, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции во время пандемии. Избирательные участки начинали работу в 08:00 и заканчивали в 20:00.