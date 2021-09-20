«Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму на Камчатке

«Единая Россия» победила на выборах в Государственную думу VIII созыва.

За «Единую Россию» собственные голоса отдали 34,76% избирателей. О победе этой партии стало известно после обработки 100% протоколов. Соответствующей информацией поделилась председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина. Вторую строчку заняла КПРФ, которая получила 23,87%. Третье место досталось ЛДПР, получившей 11,66%.

Выборы состоялись в течение трех дней с 17 по 19 сентября. Такую продолжительность выбрали для борьбы с распространением коронавируса.