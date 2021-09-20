«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Костромской области с 30,62%

«Единая Россия сохраняет лидирующую позицию на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Партия набирает 30,22% голосов избирателей в Костромской области.

Такие данные стали известны после обработки 84,96% бюллетеней. Информация об этом стала известна из табло избиркома региона. На втором месте расположилась партия КПРФ, она получает 28,61% голосов, «Справедливая Россия — За правду» набирает 11,61% голосов, у ЛДПР — 9,78%, партия «Новые люди» — 8,36%.

Граждане Костромской области помимо депутатов Госдумы, голосовали также за кандидатов в Законодательное собрание региона и органы местного самоуправления.

Выборы в Госдуму в России состоялись с 17 по 19 сентября. Граждане голосовали три дня, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Окончательные итоги выборов станут известны утром 20 сентября.