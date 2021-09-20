Центризбирком опубликовал итоги выборов после обработки 50% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия обработала ровно половину голосов избирателей. Лидером на выборах в Госдуму остается «Единая Россия».

Партия получила 46,12% голосов. На второй строчке находится КПРФ с 21,39%, на третьей — ЛДПР с 8,07%.

Барьер в 5% для прохождения в нижнюю палату парламента преодолели «Справедливая Россия — За правду» с 7,62% голосов избирателей и «Новые люди» с 5,97%, сообщает ЦИК.

Парламентские выборы прошли в России с 17 по 19 сентября. Трехдневное голосование ввели, чтобы защитить россиян в период пандемии. Новый созыв Госдумы будет сформирован на пять лет.