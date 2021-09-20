«Единая Россия» занимает лидирующее место в Челябинской области

«Единая Россия» заручилась поддержкой 35,18% избирателей после обработки 73,21% протоколов. Благодаря этому показателю партия лидирует на выборах.

Соответствующей информацией поделилась Центральная избирательная комиссия России. За «Единой Россией» идет КПРФ, которая набрала 19,79% голосов. Третье место досталось «Справедливой России — За правду» с 16,68%. За ЛДПР собственный выбор отдали 7,89% избирателей. «Новые люди» набрали 8,18%. Остальные партии получили меньше 5% голосов.

Голосование проводилось три дня с 17 по 19 сентября. Такая продолжительность была выбрана для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.