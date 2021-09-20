Дегтярев лидирует на выборах главы Хабаровского края после обработки более 99% протоколов

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона после обработки более чем 99% протоколов.

Дегтярева поддержали 56,81% голосов избирателей. Отмечается, что такие показатели зафиксированы после обработки 99,75% избирательных бюллетеней. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.

Остается подсчитать данные с двух избирательных участков, отметил представитель комиссии. По предварительным подсчетам, за Дегтярева Михаила Владимировича было отдано 235 607 голосов. Напомним, что выборы глав региона проходят в девяти субъектах России.