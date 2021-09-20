«Нарушений не зафиксировано»: китайские дипломаты высоко оценили выборы в Госдуму

Выборы в Госдуму прошли успешно, все процедуры соответствовали Конституции РФ, сообщило посольство КНР в России.

Китайские дипломаты, выступившие в роли наблюдателей на выборах в ГД, высоко оценили весь избирательный процесс. Они тщательно изучили организационные моменты и обменялись мнениями с российскими гражданами, составив подробный отчет о трехдневном голосовании.

«Никаких нарушений не было зафиксировано, что китайская сторона высоко оценивает», — заявили в посольстве.

Также представители из КНР отметили, что выступают против любых форм вмешательства во внутренние дела РФ и уважают выбор, сделанный российским народом.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ранее обнародовала данные по выборам в Госдуму после обработки 40% протоколов. Согласно предоставленной информации, партия «Единая Россия» лидирует с 45,55% голосов.