ЦИК опубликовал данные по выборам в Приморье после обработки 69,27% протоколов

Центральная избирательная комиссия России обработала 69,27% протоколов. На выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва в Приморье лидирует партия «Единая Россия».

По данным ЦИК РФ, «Единая Россия» получила 37,69% голосов избирателей. За КПРФ проголосовали 27,81%, за ЛДПР — 8,01%, за «Справедливую Россию» — 6,18%, за партию «Новые люди» — 5,35%. Партия пенсионеров набрала 4,69% голосов.

Выборы различных уровней проходили в России с 17 по 19 сентября. Граждане выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва, а также глав девяти регионов. Результаты голосования станут известны не раньше 20 сентября.