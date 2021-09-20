Почеттино прокомментировал замену Месси в матче «ПСЖ» с «Лионом»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал собственное решение заменить аргентинского форварда Лионеля Месси в матче против «Лиона».

Месси после замены решил не жать руку Почеттино, когда направлялся к скамейке запасных. Однако наставник опроверг конфликт с аргентинским нападающим. Тренер заявил, что у парижского клуба отличные игроки. По его словам, в клубе 35 футболистов, но на поле одновременно могут выступать только 11 человек.

Наставник напомнил, что постоянно думает о лучших решениях в каждой игре и для каждого футболиста. Решения могут радовать, а иногда — нет, подытожил Почеттино.

Парижская команда одержала победу над «Лионом» со счетом 2:1. В составе «Пари Сен-Жермен» голами отметились Неймар и Мауро Икарди. За «Лион» результативно отличился только Лукас Пакета.