Скончался советский артист Игорь Бучко

Советский актер Игорь Бучко скончался в Москве. Артист принимал участие в съемках фильма «Человек-невидимка».

Соответствующей информацией о трагедии поделился источник РЕН ТВ. Собеседник заявил, что труп актера обнаружили соседи. Они вызвали работников экстренных служб, чтобы открыть дверь в квартиру артиста, когда почувствовали неприятный запах.

Жена Игоря Бучко в момент трагедии находилась в Тверской области. Специалистам предстоит установить другие детали и обстоятельства происшествия.

Бучко получил известность благодаря своим ролям в 13 картинах. В их списке «Человек-невидимка», «У опасной черты», «Набат», «Коней на переправе не меняют» и другие.