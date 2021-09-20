«Единая Россия» лидирует на выборах в Северо-Западном федеральном округе

Партия «Единая Россия» вырвалась вперед на выборах в Госдуму в Северо-Западном федеральном округе.

Самый высокий уровень поддержки по партийному списку политсила получила в Мурманской области — 70% голосов. В Ленинградской области за «Единую Россию» проголосовали около 50% избирателей, в Псковской — порядка 40%.

Партия лидирует и по одномандатным округам. В Карелии побеждает Валентина Пивненко, в Псковской области — Александр Козловский, в Мурманской — Татьяна Кусайко.

Россияне в течение трех дней голосовали за депутатов нового созыва Госдумы. Избирательные участки закрылись вечером 19 сентября.