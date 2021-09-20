Партия «Единая Россия» набрала 45,55% голосов после обработки 40% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия РФ обработала 40% протоколов. На выборах депутатов Государственной думы лидирует партия «Единая Россия» с результатом 45,55% голосов избирателей.

По данным ЦИК РФ, на втором месте — КПРФ (21,66%), на третьем — ЛДПР (8,22%), затем следует «Справедливая Россия» (7,57%) и партия "Новые люди" (6,14%).

Выборы в России прошли с 17 по 19 сентября. В рамках голосования избирались 450 депутатов нижней палаты парламента. 225 человек выбирали по партийным спискам, столько же депутатов попадут в Государственную думу по одномандатным округам.