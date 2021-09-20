Мельниченко лидирует на выборах главы Пензенской области

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко от партии «Единая Россия» побеждает на выборах главы региона по итогам обработки 20,6% протоколов.

Мельниченко набрал 73,53% голосов по подсчетам 20,6% протоколов. Такие данные следуют из ЦИК России.

Также на выборах представитель ЛДПР Александр Васильев набрал 5,38% голосов, Петр Чугай от «Партии пенсионеров» — 2,15% голосов, Олег Шаляпин от КПРФ — 11,72%, а Алексей Шпагин от «Справедливой России — За правду» — 5,64% голосов.

Ранее стало известно, что врио главы Ульяновской области Алексей Русских от КПРФ лидирует на выборах главы региона с 82,48% голосов по итогам обработки 20,33% протоколов. Следом за ним идет Геннадий Бударин от партии «Зеленые», набравший 5,45%.

На выборах главы Хабаровского края лидирует врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. По данным обработки 33,33% протоколов он набрал 57,99% голосов.