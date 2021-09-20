Глава ЦИК Памфилова: результаты выборов будут подсчитаны в ближайшее время

Информация о планах перенести подведение итогов выборов не соответствует действительности, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК РФ, результаты выборов будут подсчитаны в ближайшее время.

«Я официально заявляю, что для того, чтобы перенести подведение итогов на сутки, должен был бы собраться ЦИК, то есть Центральная избирательная комиссия, чтобы принять такое решение. Этого решения не было, поскольку никаких оснований для этого тоже не было», — сказала Памфилова в разговоре с руководителем Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексеем Венедиктовым.

Председатель Центризбиркома пообещала разобраться и выяснить, кто и с какой целью запустил эту «утку».

После обработки 35,10% бюллетеней «Единая Россия» на выборах в Госдуму по федеральному округу лидирует с 45,37% голосов избирателей. Кроме того, она побеждает в 188 одномандатных округах.