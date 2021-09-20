Певец Майданов набрал более 94% голосов на выборах депутатов Госдумы в Подмосковье

Заслуженный артист России Денис Майданов лидирует на выборах в Госдуму по Одинцовскому одномандатному округу.

Согласно данным ЦИК РФ, по итогам обработки 0,25% протоколов Денис Майданов набрал 94,53% голосов в Одинцовском одномандатном округе № 122. На втором месте кандидат от КПРФ, третью строчку занимает представитель «Коммунистов России».

В марте 2021 года Майданов заявил, что намерен баллотироваться в Госдуму. Певец выдвинулся от Одинцовского одномандатного избирательного округа, депутатом от которого в настоящее время является телеведущая Оксана Пушкина. Певец подчеркнул, что знает, как помочь своей родине «не только словом, но и делом».