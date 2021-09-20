Алексей Русских набрал более 80% голосов на выборах главы Ульяновской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских лидирует на выборах главы региона. Он представляет КПРФ,

Данные приводит Центральная избирательная комиссия. Эксперты обработали более 20% протоколов. За Русских проголосовали 82,48% избирателей. Геннадий Бударин от «Зеленых» набирает 5,45%, Светлана Горева от партии «Новые люди» — 5,14%.

В нескольких регионах России с 17 по 19 сентября прошли выборы губернаторов. В эти же дни жители РФ голосовали за депутатов Госдумы восьмого созыва.

Пункты для голосования закрылись в 20:00. Сотрудники избирательных комиссий сразу приступили к подсчету голосов.