ЦИК опубликовал результаты выборов в Госдуму на Сахалине после обработки 97,9% протоколов

Центральная избирательная комиссия России обработала 97,9% протоколов в Сахалинской области. По предварительным данным, «Единая Россия» набирает 34,16% голосов избирателей.

На втором месте идет КПРФ с 29,26% голосов, сообщил РИА Новости представитель областной избирательной комиссии. Партия «Новые люди» набрала 9,57% голосов в Сахалинской области. ЛДПР собрала 9,20%, «Справедливая Россия» — 5,13%, Партия пенсионеров — 2,78%, «Зеленые» — 2,06%, «Коммунисты России» — 1,88%. Остальные партии набрали менее 1% голосов избирателей Сахалинской области.

Выборы депутатов Государственной думы проходили с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим мероприятием состоялись региональные и муниципальные выборы. Результаты голосования будут известны не раньше 20 сентября.