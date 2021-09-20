Более 1500 граждан России отдали свой голос на избирательном участке в Лондоне

Выборы депутатов Государственной думы РФ на избирательном участке, расположенном в Лондоне, прошли в штатном режиме. Его посетили 1504 гражданина России.

Избирательный участок в Лондоне официально закрылся. Об этом сообщили представители российского посольства в столице Великобритании на своем канале в мессенджере Telegram. Согласно статистике, участие в выборах приняли 1504 россиянина.

«Выборы в Лондоне прошли в штатном режиме. Совместно с наблюдателями приступаем к подведению итогов выборов», — подчеркнули в посольстве.

Отмечается, что явка на выборах в Великобритании была достаточно высокой. Участки были расположены в Лондоне и Эдинбурге. Они работали на протяжении 12 часов — с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва проходили в период с 17 по 19 сентября. Кроме того, россияне могли проголосовать за кандидатов в депутаты региональных парламентов и за глав субъектов.