Валуев лидирует на выборах депутатов Госдумы в одномандатном округе в Брянской области

Избирательная комиссия подводит итоги выборов депутатов Госдумы. В Брянской области обработано более 24% протоколов, лидером голосования в одном из округов является Николай Валуев.

Кандидат от партии «Единая Россия» Николай Валуев лидирует на выборах депутатов Государственной думы РФ в одномандатном округе №77 в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационного табло Центральной избирательной комиссии РФ. В настоящее время обработано 24,15% протоколов.

Согласно предоставленным данным, Валуев набрал 62,28% голосов избирателей. Второе место занимает кандидат от партии КПРФ Константин Павлов (13,87% голосов), еще 5,5% голосов набрал кандидат от «Справедливой России» Алексей Тимошков.

Голосование в Брянской области и других регионах России проводилось в период с 17 по 19 сентября. В рамках выборов россияне выбирали депутатов Госдумы РФ VIII созыва, а также депутатов региональных парламентов. Кроме того, в ряде регионов выбирали глав субъектов.