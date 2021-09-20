В Совфеде уверены, что дискредитация выборов направлена против суверенитета России

Западная кампания по дискредитации российских выборов направлена против суверенитета РФ. Об этом заявил член Совета Федерации Александр Башкин.

По его словам, главной целью западного вмешательства является создание условий для непризнания результатов выборов в России. При этом сенатор выразил уверенность, что подобные действия можно расценивать, как атаку на международную субъектность и суверенитет нашей страны.

«Для чего организовано интенсивное вмешательство в российские выборы? Организаторами моделируются условия для непризнания результатов российских выборов», — сказал Башкин.

Напомним, с 17 по 19 сентября в России проходило голосование на выборах различного уровня. Россияне выбирали депутатов Госдумы, а также глав девяти регионов. Кроме того, в 39 субъектах РФ прошли выборы депутатов законодательных органов власти.