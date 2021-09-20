Комиссия Думы попросит Генпрокуратуру признать нежелательными свыше 20 НПО за вмешательство в выборы

Государственная дума попросит признать нежелательными в России более 20 иностранных неправительственных организаций (НПО). Соответствующий запрос направят в Генпрокуратуру.

Запрос подготовит комиссия нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Некоторые зарубежные НПО призывали руководство Google, Twitter и Facebook игнорировать требования российских законов об удалении запрещенного контента. Организации пытались повлиять на участие жителей РФ в выборах.

«Это была спланированная кампания по распространению подсказок и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования», — добавил Пискарев.

Думские выборы прошли в России с 17 по 19 сентября. Депутаты нового созыва будут работать пять лет.