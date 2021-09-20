Яровая лидирует на выборах с 40% после обработки 94,06% протоколов на Камчатке

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая занимает лидирующую позицию на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва в Камчатском крае.

Информация об этом стала известно после обработки 94,06% протоколов. Яровая выдвигается в депутаты нижней палаты парламента по Камчатскому одномандатному округу. За нее отдано 40,63% голосов избирателей. Яровая представляет «Единую Россию».

Далее идет кандидат от партии КПРФ Роман Литвинов, он набрал 19,11% голосов, на третьем месте Валерий Калашников от ЛДПР — 11,57% голосов, сообщила председатель краевого избиркома Инга Иринина.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова оценила итоги выборов в Госдуму и поблагодарила всех, кто поддерживал партию «Единая Россия».