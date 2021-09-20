Избирком Белгородской области обработал 30% протоколов на выборах главы региона

Специалисты избирательной комиссии ведут подсчет голосов жителей Белгородской области на выборах губернатора. В настоящее время обработано 30% протоколов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков лидирует на выборах главы региона. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев. По его словам, Гладков набрал 78,55% голосов по результатам обработки 30% протоколов. Отмечается, что для победы на выборах кандидату необходимо набрать не менее 50% голосов избирателей и еще один голос.

Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября. В их рамках граждане страны выбирали депутатов Государственной думы VIII созыва, а также депутатов региональных парламентов. В ряде регионов страны также выбирались главы субъектов. Явка избирателей станет известна к утру 20 сентября, сообщили в ЦИК.