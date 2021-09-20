Памфилова доложит президенту России о прошедших выборах

Президент РФ Владимир Путин поговорит с главой ЦИК Эллой Памфиловой и выслушает доклад о прошедших трехдневных выборах.

По словам Памфиловой, предстоящая ночь будет полностью посвящена работе, далее у нее состоится разговор с лидером государства.

«После бессонной ночи — очень важное общение с президентом. Тем более я не знаю, что завтра нас ждет по целому ряду параметров. Завтра будет безумно сумасшедший день. На 12:00 запланирован брифинг, еще нужно посмотреть, сколько жалоб будет», — рассказала она.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее анонсировал беседу Путина с Памфиловой по итогам выборов. Встреча пройдет в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Выборы в РФ стартовали в полночь 17 сентября, а завершились в 21:00 по московскому времени 19 сентября. Президент России воспользовался системой электронного голосования, чтобы отдать свой голос на парламентских выборах.