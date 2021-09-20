Губернатор Развожаев: «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в ГД в Севастополе

Партия «Единая Россия» лидирует в Севастополе на выборах в Госдуму, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он сообщил, что по первым протоколам ЕР уверенно побеждает. Это совершенно точно и очевидно, подчеркнул Развожаев.

Кандидат от ЕР Татьяна Лобач убедительно лидирует на одномандатном мажоритарном округе. Губернатор подчеркнул, что предварительная явка составила 45%. Экзитполы свидетельствуют о том, что ЕР набирает около 58%.

«Первые протоколы показали, что партия от 53% до 56% берет. Мы понимаем, что примерно такими будут результаты нашей партии», — подчеркнул он.

Развожаев назвал лидерство ЕР «очень хорошей и уверенной победой». Итоги выборов будут подведены 20 сентября.