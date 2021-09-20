Сергей Неверов: большинство россиян поддержали программу «Единой России»

Большинство жителей России поддержало партию "Единая Россия", что видно по предварительным результатам голосования на думских выборах.

Россияне подержали тот курс и программу партии, с которой она пошла на выборы. Жители страны оказали огромное доверие ЕР на реализацию выбранного курса. Об этом глава фракции "Единой России" в Госдуме VII созыва Сергей Неверов рассказал в эфире "России 24".

Неверов также назвал программу партии ЕР народной. Он отметил, что это курс президента России Владимир Путина. Политик также добавил, что состав Госдуму обновится практически на половину. По его словам, придут новые депутаты, которые раньше никогда не были избраны в парламент.

