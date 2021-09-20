«Единая Россия» набрала более 45% голосов после обработки 30% протоколов

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 45,08% голосов. ЦИК опубликовал цифры по итогам обработки 30% бюллетеней.

Следом за «Единой Россией» идет КПРФ с 21,88% голосов. У ЛДПР – 8,37%, у «Справедливой России» – 7,39%, у «Новых людей» – 6,36%.

Ранее стало известно, что ЦИК объявит окончательную явку на парламентских выборах 20 сентября. Итоги голосования будут подведены в понедельник утром.

Россияне голосовали за кандидатов в Госдуму восьмого созыва с 17 по 19 сентября. Кроме того, избиратели определяли состав региональных парламентов.