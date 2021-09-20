«Единая Россия» лидирует по партспискам и одномандатным округам в четырех регионах ЦФО

«Единая Россия» лидирует по партийным спискам и одномандатным округам в Орловской, Смоленской, Владимирской и Ивановской областях.

По партсписку более 60% голосов «Единая Россия» набирает в Брянской области, 60% — в Томской области и 55% — в Белгородской области. По одномандатным округам в Тверской области лидируют волонтер Юлия Саранова и замсекретаря Генсовета ЕР, советник президента Владимир Васильев, в Воронежской — зампред ГД Алексей Гордеев, в Смоленской области — руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Кроме того, партия побеждает на выборах в заксобрания шести регионов Центрального федерального округа (ЦФО) России: в Московской, Липецкой, Орловской, Курской, Тамбовской и Тверской областях.