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Зампред ЦИК РФ Булаев сообщил, что итоговую явку на выборы обнародуют утром 20 сентября

/ Обновлено: 20 сентября 2021 00:47
Зампред ЦИК РФ Булаев сообщил, что итоговую явку на выборы обнародуют утром 20 сентября

Заместитель председателя Центрального избирательного комитета России Николай Булаев сообщил, что итоговая явка на выборы депутатов Госдумы станет известна утром 20 сентября.

Булаев рассказал, что цифра, обнародованная на 18:00 по московскому времени, была собрана вручную. Протокольная явка соберется только к утру 20 сентября. Эта будет абсолютная величина, которая является правильной.

«И мы узнаем абсолютно точное число людей, пришедших на избирательные участки из протоколов, введенных в ГАС "Выборы"», — заявил Булаев в информационном центре ЦИК.

Явка на выборы на 18:00 по московскому времени составляла 45,15%, в 2016 году итоговая явка была 47,88%. Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. Одновременно состоялись выборы глав девяти регионов России и 39 региональных парламентариев.