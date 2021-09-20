ЕР лидирует в 183 одномандатных округах после обработки более 25% протоколов

Политическая партия «Единая Россия» занимает первое место уже в 183 из 225 одномандатных округов.

Отмечается, что этот показатель был получен после обработки 25,70% протоколов. КПРФ лидирует в 18 одномандатных округах. «Справедливая Россия» находится в лидерах в шести округах. Об этом свидетельствуют данные информационного табло в ЦИК.

После подсчета 12,62% протоколов избирателей на выборах в Госдуму партия «Единая Россия» лидировала в 131 одномандатном округе. Напомним, что выборы в Госдуму прошли в период с 17 по 19 сентября во всех регионах страны.