Политолог Киреев поддержал идею Памфиловой наказать нарушителей на выборах в Петербурге

Большое количество нарушений на выборах фиксируется в Санкт-Петербурге. Ситуацию прокомментировал политолог Владимир Киреев.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в Петербурге есть люди, которые не заинтересованы в фиксации нарушений на голосовании. Она потребовала более эффективно контролировать избирательный процесс в городе из-за случая с выносом сейфа с бюллетенями с избирательного участка и возможного конфликта интересов со стороны главы одного из районов Санкт-Петербурга. Всего было выявлено более двух тысяч нарушений.

«Вы знаете, что на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в Санкт-Петербурге, всю систему», — сказала Памфилова.

Политолог Киреев уверен: слова главы ЦИК свидетельствуют о том, что избирательная система в Петербурге по факту является большой «отмывочной машиной». Вероятнее всего, ее суть заключается в том, чтобы привести к власти нужных кому-то людей, передает Федеральное агентство новостей.

«Зашкаливающее количество нарушений и цинизм, с которым они осуществляются, — это то, чем является сегодня избирательная система города на Неве», — добавил политолог.

Он отметил, что ЦИК должен сделать организационные выводы. Киреев поддержал заявление Памфиловой о наказании для нарушителей.