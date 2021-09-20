«Благодаря доверию людей»: актер Владимир Машков объяснил успех «Единой России» на выборах

Партия «Единая Россия» добилась успеха на выборах депутатов Государственной думы благодаря доверию и поддержке избирателей. Об этом заявил Народный артист РФ Владимир Машков.

По его словам, первые пять кандидатов от «Единой России» стали настоящими героями нынешней избирательной кампании. По его словам, политической силе удалось добиться успеха в ходе нынешних выборов благодаря доверию и поддержке людей.

«Уважаемые избиратели, жители нашей огромной страны! Большое вам спасибо за поддержку. Огромное спасибо всем, кто работал в избирательных штабах. Спасибо нашим кандидатам за то, что они с весны работали бок о бок с людьми в регионах», — сказал Машков, выступая в штабе «Единой России».

В России завершились трехдневные выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Кроме того, в 39 регионах прошли муниципальные выборы, а в девяти субъектах РФ выбирали губернаторов.