«Единая Россия» лидирует в Мурманской области после обработки 10,54% протоколов

Политическая партия «Единая Россия» набрала 64,25% голосов в Мурманской области после обработки 10,54% протоколов.

КПРФ с 9,75% голосов занимает второе место. У ЛДПР — 6,99% голосов. Партия «Справедливая Россия» набрала, по предварительным данным, 5,88% голосов. Остальные партии получили поддержку менее четырех процентов избирателей. Об этом сообщается на информационном табло в областной избирательной комиссии.

В Мурманской области на выборах в Госдуму было доступно дистанционное электронное голосование. Жители региона также в любой из трех дней с 17 по 19 сентября могли проголосовать из дома или прийти на избирательные участки и отдать свой голос в традиционной форме.