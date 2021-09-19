ЦИК зафиксировал лидерство «Единой России» в 179 одномандатных округах

«Единая Россия» лидирует на парламентских выборах в 179 одномандатных округах из 225. Соответствующие цифры опубликовал Центризбирком.

На данный момент обработано 22,8% протоколов. «Единая Россия» набирает почти 43% голосов и опережает идущий на втором месте КПРФ (20,06%). ЛДПР набрала 8,77%. «Справедливая Россия — За правду» — 7,14%, «Новые люди» — 6,87%. Эти партии преодолевают пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму.

Парламентские выборы проходили в России с 17 по 19 сентября. Избиратели голосовали за кандидатов в Госдуму восьмого созыва.