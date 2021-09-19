Турчак поблагодарил избирателей за чистую и честную победу «Единой России»

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» передал благодарность избирателям, штабам, волонтерам, кандидатам, губернаторам за их «личный вклад» в победу.

Турчак напомнил, что отдать голос за партию дистанционно или при личном посещении избирательного участка - значит, выбрать счастливое «будущее нашей страны, будущее наших детей и наших внуков».

«Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой. Дмитрий Медведев просил всем передать слова благодарности кто внес свой вклад в наш общий результат», — заявил он.

Председатель партии Дмитрий Медведев тоже передал слова благодарности, при этом сам он присутствовать в штабе общественной поддержки «Единой России» не смог из-за сильного кашля. Однако он велел передать теплые слова через Турчака, с которым они накануне выступления последнего побеседовали лично.