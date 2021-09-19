Рамзан Кадыров набирает более 98% на выборах главы Чечни после обработки 0,2% протоколов

Глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует на выборах руководителя региона по итогам обработки 0,2% протоколов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома РФ.

Согласно данным табло в информационном центре ЦИК, к настоящему моменту Кадыров набирает 98,54% голосов. Выдвигавшийся от партии «Справедливая Россия — За правду» Иса Хаджимурадов получает 1,22% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев набрал 0,24%.

С 17 по 19 сентября в России проходили прямые выборы глав девяти регионов, а также депутатов Госдумы и парламентов 39 субъектов РФ. В нынешнем году впервые голосование за кандидатов в Госдуму проходило три дня. При этом в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях, а также в Москве и Севастополе прошло дистанционное электронное голосование.