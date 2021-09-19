Около 2 миллионов жителей Москвы проголосовали на выборах в дистанционном формате

Согласно статистике, свои голоса на прошедших в России выборах отдали порядка четырех миллионов жителей Москвы. Часть из них воспользовалась функцией отложенного решения.

Половина жителей Москвы, проголосовавших на выборах депутатов Государственной думы РФ, отдали свой голос дистанционно. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице Алексей Венедиктов.

«Бумагой проголосовали почти столько же, сколько онлайн», — уточнил он.

Отмечается, что каждый шестой избиратель воспользовался функцией отложенного решения. Всего же в Москве проголосовали около четырех миллионов человек. Венедиктов выразил уверенность в честности подведения результатов онлайн-выборов.

Выборы в России проходили в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Россияне отдавали свои голоса за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ VIII созыва. Кроме того, состоялись выборы в региональные парламенты.