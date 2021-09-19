Партия «Единая Россия» лидирует в шести регионах страны по результатам онлайн-голосования

Зампред Центральной избирательной комиссии РФ Николай Буланов озвучил статистику по количеству голосов избирателей в шести регионах страны. Лидером стала «Единая Россия».

Политическая партия «Единая Россия» стала лидером в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях по результатам онлайн-голосования. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, передает РИА Новости. По его словам, партия набрала 54,25% голосов избирателей.

Согласно предоставленным статистическим данным, КПРФ набирает 11,65% голосов в этих регионах. Партия «Справедливая Россия — За правду» набирает 8,25% голосов, ЛДПР — 7,86%. Кроме того, в пятерку вошла партия «Новые люди» с 7,66% голосов избирателей.

Голосование в России проходило в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Россияне выбирали депутатов Государственной думы РФ и региональных парламентов. В Госдуму депутатов избирают на пять лет по смешанной системе.