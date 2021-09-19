Партия «Единая Россия» набирает 45% голосов избирателей в регионах Поволжья

Политическая партия «Единая Россия» предварительно побеждает на выборах в семи законодательных собраниях регионов Поволжья.

Республика Башкортостан, Татарстан и Саратовская область стали регионами-лидерами по количеству голосов за партию «Единая Россия». Согласно предварительным статистическим данным, в Башкортостане за партию проголосовало более 60% избирателей, в Татарстане — 80%, в Саратовской области — 50%. Отмечается, что партия лидирует на выборах в окружные законодательные собрания в семи округах: Кировский, Нижегородский, Оренбургский, Пермский, Мордовский, Самарский и Чувашский.

В России официально завершилось трехдневное голосование, проводившееся с 17 по 19 сентября. В настоящее время ведется подсчет голосов избирателей. В этом году россияне выбирали депутатов Государственной думы РФ, а также местных законодательных органов государственной власти.