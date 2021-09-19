ЦИК: после обработки 20% протоколов «Единая Россия» набирает 42,92% на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах после обработки 20,06% протоколов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Согласно информационному центру ЦИК, «Единая Россия» набирает 42,92% голосов избирателей по партийному списку. На втором месте располагается КПРФ с 23,04%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР — 8,77%.

Далее идут «Справедливая Россия» и «Новые люди» - 7,14% и 6,87% соответственно. Партия пенсионеров набирает 2,91% голосов, у «Коммунистов России» — 1,48%, у «Зеленых» — 1,07%. Остальные партии получают менее 1% после обработки 20% протоколов.

Выборы в России проходили на протяжении трех дней - с 17 по 19 сентября. Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий.