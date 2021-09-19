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Самовыдвиженец Алексей Дюмин лидирует на выборах главы Тульской области

Самовыдвиженец Алексей Дюмин лидирует на выборах главы Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лидирует на выборах главы региона с 85,45% голосов после обработки 0,09% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Согласно данным в информцентре Центризбиркома, Владимир Исаков (от КПРФ) набрал 1,85% голосов, Юрий Моисеев (от партии «Коммунисты России») – 1,82%, Владимир Ростовцев (от «Партии пенсионеров») – 10,91%.

Дюмин представлен на выборах в качестве самовыдвиженца. Он возглавляет регион с 22 сентября 2016 года.

Выборы в Государственную думу России проходили с 17 по 19 сентября. Также избирались главы девяти субъектов и 39 региональных парламентов, а также проходили муниципальные выборы. За процессом волеизъявления наблюдали около 250 тысяч человек. Окончательные итоги голосования ЦИК подведет не раньше 20 сентября.