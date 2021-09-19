Медведев не приехал в штаб общественной поддержки «Единой России» из-за болезни

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не сможет прибыть в штаб общественной поддержки партии из-за болезни. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Медведев приболел, у него сильный кашель, поэтому он не смог быть вместе со своими однопартийцами сегодня. Он просил всем передать огромные слова благодарности. Об этом заявил Турчак на выступлении в штабе общественной поддержки ЕР.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Медведев поучаствовал в дистанционном режиме и отдал свой голос онлайн. Об этом сообщили в секретариате зампреда Совбеза.