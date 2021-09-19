Собянин заявил, что в Москве явка на выборах составила около 50%

Около 50% избирателей пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин также отметил, что дистанционным голосованием воспользовались два миллиона человек в Москве. По его словам, оно показало надежность и выдержало все атаки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Единая Россия».

Мэр российской столицы также назвал прошедшие выборы в Госдуму важнейшими, определяющими судьбу народа. Напомним, что выборы прошли в период с 17 по 19 сентября. В семи субъектах страны избиратели могли воспользоваться онлайн-голосованием.