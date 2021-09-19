Памфилова отказалась комментировать влияние «Умного голосования» на выборы

Председатель ЦИК Элла Памфилова не захотела оценивать стратегию «Умного голосования» (УГ), которое создали сторонники осужденного блогера Алексея Навального.

Памфилова призналась, что ей было не до того, чтобы анализировать систему «Умного голосования». Об этом она заявила в информцентре ЦИК.

«Для этого есть политологи, и без моего субъективного взгляда, я думаю, что будет дана экспертная оценка этому явлению. Я в данном случае не являюсь авторитетом в исследовании данного события», — сказала она.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с экстремистской организацией. РКН заблокировал УГ по требованию Генпрокуратуры России об ограничении доступа к ресурсам, связанным с ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России